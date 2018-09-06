Додон и Красносельский встретились в Кондрице: о чем говорили президент Молдовы и лидер Приднестровья (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Кондрице состоялась очередная встреча президента Молдовы Игоря Додона и руководителя Приднестровья Вадима Красносельского, в ходе которой стороны продолжили обсуждение текущих вопросов, стоящих на повестке дня и наметили некоторые темы на перспективу.

Ситуация, которая сложилась в процессе приднестровского урегулирования, требует внимательно относиться друг к другу и поддерживать постоянный диалог, отметил по итогам проведенной беседы Игорь Додон.

– В рамках встречи мы детально обсудили ход выполнения «Пакета из 8-ми пунктов», который обозначили во время нашей первой встречи в городе Бендеры от 04 января 2017 года. По 6 из 8 пунктов практически достигнуты договорённости и намечены шаги по продвижению решения тех проблем, с которыми сталкиваются жители и экономические агенты на обоих берегах Днестра. Обсудили и ряд других вопросов, имеющих экономический, социальный, экологический характер. Мы сблизили наши позиции для выработки подходов по их последующей реализации, – подчеркнул он.

Президент Молдовы и лидер Приднестровья вновь подтвердили важность проводимой миротворческой операции на Днестре как гарантии мира и безопасности граждан и согласились предпринимать совместные шаги, чтобы не допустить осложнений в зоне безопасности, которые могли бы нарушить мир и стабильность не только в Республике Молдова, но и во всём регионе. В то же время Додон и Красносельский согласились с тем, что необходимо продолжать открытый диалог на различных уровнях и площадках, который будет способствовать установлению доверия между жителями обоих берегов Днестра.

– Мы условились, что между нами не должно быть запретных тем для диалога. Умение выслушать точку зрения друг друга способствует укреплению доверия, даже если пока позиции по ряду вопросов серьёзно отличаются. Наряду с официальными контактами важным фактором, способствующим продвижению процесса политического урегулирования, является активность общественных институтов на обоих берегах Днестра. Со своей стороны я предложил, чтобы мы совместно всесторонне поддерживали работу общественных организаций, ассоциаций и инициатив, деятельность которых направлена на преодоление существующих противоречий и разногласий по различным вопросам, имеющим общественную значимость, – отметил глава государства.

В заключение беседы стороны выразили готовность выполнять в полном объёме достигнутые договорённости и продолжать развитие диалога в качестве перспективы выхода на новые возможности.

– Ещё раз подчеркнули, что нет иной альтернативы диалогу и укреплению доверия, которые открывают возможности обсуждать и более сложные вопросы, стоящие в переговорном процессе приднестровского урегулирования, – подытожил он.