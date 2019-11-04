Додон и Красносельский с семьями вместе отпраздновали День национального единства на территории Бендерской крепости (ФОТО)

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В воскресенье, 3 ноября, Игорь Додон посетил с семьей Бендерскую крепость – памятник архитектуры 16-го века, который он давно обещал показать своим сыновьям. На территории крепости глава государства провел неформальное общение с руководителем приднестровской администрации Вадимом Красносельским. Кроме того, они познакомили своих жён друг с другом.

– Для нас провели экскурсию по крепости, и я высоко оценил усилия руководства региона, которому удалось возродить этот уникальный культурно-исторический объект, привлекающий большое число туристов. Мы вместе отпраздновали День национального единства – важный государственный праздник Российской Федерации, стратегического партнера Республики Молдова. Оцениваю эту неформальную беседу с господином Красносельским как продуктивную и считаю, что нам нужно регулярно проводить встречи на уровне руководства и простых граждан с обоих берегов Днестра, – отметил Додон на своей странице в соцсети.