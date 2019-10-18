Додон и Красносельский проведут очередную встречу 29 октября (ФОТО, ВИДЕО)

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Подготовку к ней глава государства обсудил сегодня с вице-премьером Республики Молдова по реинтеграции Василием Шовой.

Стороны продолжили предметное обсуждение вопросов, зафиксированных в проекте Протокола по итогам встречи в формате «5+2», состоявшейся 8-9 октября в Братиславе. Отдельно они коснулись вопроса о возобновлении работы Координационного механизма по согласованию позиций в отношении приднестровского урегулирования и отметили положительные тенденции в работе Координационного механизма, в рамках которого принимают участие представители всех ветвей власти.

– Подробно обсудили вопросы, которые планируется обсудить в ходе предстоящей 29 октября встречи с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, а также тематику, касающейся подготовки к Баварской конференции по приднестровской проблематике, которая намечена на начало ноября текущего года, – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети.