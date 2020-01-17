Додон и Красносельский договорились не допустить блокирования движения транспорта

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Президент Молдовы Игорь Додон несколько минут назад провел телефонный разговор с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Стороны договорились срочно найти решения для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации, связанной с движением транспорта, и возможных сложностей для граждан.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.

– Решили, что ответственные учреждения в срочном порядке должны найти решения во избежание кризисной ситуации. Ни в коем случае не должны пострадать граждане с обоих берегов Днестра. В результате диалога между Кишиневом и Тирасполем все проблематичные ситуации и вопросы будут разрешены, – отметил он.

Игорь Додон также добавил, что сделает всё, что необходимо, для того, чтобы право граждан на свободное передвижение было соблюдено.

Стоит отметить, сегодня в СМИ появилась информация о том, что с 24 января Тирасполь может ввести запрет на пересечение молдо-украинской границы для машин с молдавскими номерами. Данная мера, якобы, могла последовать в ответ на решение официального Кишинева ограничить доступ на правый берег для водителей на автотранспорте с приднестровскими номерами.