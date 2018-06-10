Додон и Киркоров вместе собрали клубнику в родном селе президента (ФОТО, ВИДЕО)

Додон и Киркоров вместе собрали клубнику в родном селе президента (ФОТО, ВИДЕО)

Почетный гость сегодняшнего Фестиваля клубники и меда стал и его непосредственным участником. 

Глава государства пригласил Филиппа Киркорова на плантации клубники, чтобы лично собрать вместе несколько десятков ягод. Народный артист России, а с сегодняшнего дня и Молдовы, остался в восторге от процесса.

– Этот праздник клубники в Молдове я никогда не забуду! Спасибо Президенту Республики Молдова Игорю Николаевичу Додону за то, что показал чудные родные места, родное село Садова своими глазами, и я понял теперь, почему Игорь Николаевич так хотел, чтобы я приехал! Это незабываемые часы на всю жизнь! – написал на своей странице в соцсети Киркоров. 

Момент попал и на фото и видео:

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