Додон и Карпов открыли Чемпионат Молдовы по шахматам в Бельцах (ФОТО)

Додон и Карпов открыли Чемпионат Молдовы по шахматам в Бельцах (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон вместе с Анатолием Евгеньевичем Карповым отправились в город Бельцы, где сегодня и завтра пройдет Чемпионат Молдовы по шахматам среди команд кадетов. В первенстве принимают участие 30 детских команд из большинства районов страны.

Глава государства выступил на церемонии открытия и пожелал будущим чемпионам удачи. Он отметил также, что в Бельцах существуют давние шахматные традиции; еще с советских времен город подарил много выдающихся шахматистов.

– Пользуясь тем, что на состязания приехали представители многих районов Молдовы, мы вместе с Анатолием Карповым передали им по 10 комплектов шахмат и другой спортивный инвентарь, необходимый для успешного развития районных клубов, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

 

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