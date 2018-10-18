Додон и Эрдоган вместе посетили Гагаузию (ФОТО)

Вместе с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в сопровождении первых леди двух стран Игорь Додон отправился сегодня в Гагаузскую автономию, где их встретила руководитель региона Ирина Влах.

Стороны провели беседу в расширенном составе, с участием официальных делегаций двух стран, а также представителей Исполнительного комитета и Народного собрания автономии, и обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются местные жители. В совместном заявлении для прессы Додон отметил позитивную роль Турции в урегулировании кризисной ситуации, которая возникла в начале 90-х годов вокруг Гагаузской автономии.

– Подчеркнул важность скорейшего принятия пакета законов по Гагаузии, которые были разработаны совместной рабочей группой Парламента РМ, Народного собрания автономии и представителей гражданского общества. Считаю также необходимым включение соответствующих положений в Конституцию Республики Молдова. Кроме того, мы договорились с турецкой стороной осуществить в регионе совместные инвестиционные проекты, – отметил президент.

После этого была проведена презентация макета культурно-образовательного комплекса имени Реджепа Тайипа Эрдогана, который будет построен в Комрате турецкой стороной. Далее в сопровождении первых леди двух стран главы государств приняли участие в церемониях открытия социально-значимых объектов, построенных либо реконструированных при содействии турецких партнеров: Дома Культуры и лечебно-диагностического медицинского центра им. Азиза Санджара при Комратской районной больнице.

Затем на главной площади Комрата, где собралось более 5 тысяч человек, Игорь Додон и президент Турции обратились к жителям города и автономии.

– В частности, я от имени народа выразил признательность господину Эрдогану за согласие посетить Молдову и назвал сегодняшнее событие историческим для нашей страны. Кроме того, я поблагодарил жителей региона за то, что они остаются самыми преданными патриотами республики. Поблагодарил турецкого президента за постоянную помощь, которая оказывается и Молдове в целом, и Гагаузской автономии, в частности. Отметил, что особенно активной эта помощь была в последние три года, что во многом объясняется личными заслугами башкана Ирины Влах, – подытожил президент.