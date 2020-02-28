Додон и Чебан встретились с группой инвесторов из стран ЕС и Турции (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном. Стороны обсудили актуальные вопросы развития столицы, включая важнейшие проекты в области инфраструктуры, ремонта дорог, транспорта, благоустройства парков и т.д.

Додон и Чебан сошлись во мнении о необходимости широкого привлечения национальных и зарубежных инвесторов для решения наиболее острых проблем города.

– В развитие этой темы совместно с Ионом Чебаном провели встречу с группой инвесторов из стран ЕС и Турции. Обсудили с ними широкий круг тем, касающихся реализации инвестиционных проектов в Кишиневе и стране в целом. В частности, рассматривались вопросы развития инфраструктуры, строительства дорог, мостов, парков и др. Выразил гостям из Турции признательность за активность инвесторов и строительных компаний в Республике Молдова, приведя в качестве актуального примера спортивный комплекс “Chișinău Arena”, который будет торжественно открыт 1 мая. Призвал партнеров из Турции и стран ЕС активно вкладывать средства в масштабные проекты, которые анонсировало руководство Республики Молдова, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.