Додон и Чебан обсудили предпринимаемые в Кишиневе меры для недопущения распространения коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном. В ходе беседы стороны затронули ряд вопросов первостепенной важности для жителей столицы, в том числе предпринимаемые властями меры по предотвращению и минимизации риска распространения вируса COVID-19.

Ион Чебан сообщил о том, что этот вопрос находится в повестке всех муниципальных структур, работающих в тесном взаимодействии с центральными органами власти. Более того, начальники управлений и работники всех муниципальных структур получили четкие указания по поводу принятия мер в их подведомственных областях, и от них требуется максимально серьезный и ответственный подход.

– Пришли к единому мнению о том, что только совместными ответственными усилиями мы сможем преодолеть этот серьезный кризис, с которым столкнулась не только Республика Молдова, но и весь мир, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

Глава государства также сообщил, что сегодня проведет новую встречу с представителями правительства для обсуждения дальнейших общенациональных мер по предотвращению распространения коронавируса.

– В данный момент ситуация стабильна, в том числе благодаря мерам, предпринимаемым властями, однако исходя из того, что мы видим в других странах, развитие эпидемии может быть внезапным и непредсказуемым, поэтому я хочу быть всегда уверенным в том, что органы государственной власти мобилизованы и готовы вмешаться в случае необходимости, – пояснил он.