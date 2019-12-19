Додон: Хранить память о героях, которые спасли мир от ужаса нацизма, – святой долг каждого!

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Сохранение памяти о героях, спасших мир от фашизма, и борьба с теми, кто героизирует нацизм, пытаясь переписать историю, являются важными задачами современности. Об этом сообщил ТАСС президент Молдовы Игорь Додон, комментируя принятую в среду Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, которую внесла Россия в соавторстве с 60 странами. Молдова впервые поддержала этот документ.

– Мы считаем, что хранить память о героях, которые спасли мир от ужаса нацизма, – святой долг каждого человека. Это предательство тех, кто погиб, защищая нас, когда пытаются извратить историю, разрушают установленные в их честь памятники! – подчеркнул президент.

Он напомнил, что в нашей стране такие попытки, предпринимаемые рядом политиков, вызывают осуждение подавляющего большинства населения.

– Война у нас затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей, – отметил Додон, который традиционно возглавляет шествие “Бессмертного полка”.

Глава государства также напомнил, что за годы оккупации в Молдове погибли и были угнаны в фашистское рабство более 100 тысяч мирных жителей. В рядах Красной армии сражались свыше 380 тысяч уроженцев республики, 19 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза, а пятеро стали полными кавалерами ордена Славы. Более 86 тысяч молдавских солдат не вернулись с фронта, и почти столько же красноармейцев разных национальностей отдали свои жизни за освобождение республики.

В этом году Молдова широко отметила 75-летие освобождения от фашизма. К этой дате были восстановлены памятники героям войны, оказана помощь ветеранам, снят документальный фильм о Ясско-Кишиневской операции, которая позволила начать освобождение Балкан.

Генассамблея ООН на заседании в среду приняла российский проект резолюции о борьбе с “героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”. За документ проголосовали 133 страны, США и Украина традиционно высказались против, 52 государства воздержались. Как сообщили ТАСС информированные источники, молдавских дипломатов настойчиво пытались отговорить от поддержки этой резолюции, однако впервые наша страна проголосовала за подобный документ. До сих пор представители Молдовы в ООН либо воздерживались, либо голосовали против.