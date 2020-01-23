Додон: Холокост – страшный, но важный урок для всего человечества. Такое не должно повториться! (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент принял участие в официальной церемонии поминовения жертв Холокоста в Мемориальном комплексе «Яд ва-шем» в Иерусалиме. От имени народа Молдовы и от себя лично, совместно с 50 зарубежными коллегами, он возложил венок в память о шести миллионах евреев, уничтоженных нацистами и их пособниками в годы Второй Мировой войны.

– Трагедия еврейского народа происходила в том числе на территории нашей Родины, которая в годы войны была оккупирована немецкими и румынскими войсками, уничтожившими до 300 тысяч евреев. Холокост – страшный, но важный урок для всего человечества, доказывающий нам важность сохранения мира и гармонии. Такое не должно повториться! – отметил президент.

Напомним, что Парламент Республики Молдова 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста.