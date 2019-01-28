Додон: Хочу, чтобы в Год семьи в Молдове было создано больше семей и родилось больше детей

Додон: Хочу, чтобы в Год семьи в Молдове было создано больше семей и родилось больше детей

Сегодня в Молдове был официально дан старт объявленному президентом Году семьи. После торжественного запуска мероприятия глава государства поделился своими ожиданиями от этого года. 

– Я бы хотел, чтобы в этом году в Молдове было создано как можно больше новых семей, и чтобы как можно меньше семей расставались. Я говорил о том, что в прошлом году было создано 20 тысяч новых семей, а 9 тысяч, к сожалению, распались. Это очень печальная тенденция. Поэтому, я надеюсь, что в этом году, в том числе благодаря нашим инициативам, будет больше семей и больше детей, – сказал Додон. 

Глава государства также пообещал, что план всех мероприятий, предусмотренных в рамках Года семьи, будет опубликован в начале марта.

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