Додон: “Граждане получат пенсии без рисков!”. Власти предпримут ряд мер для защиты пожилых людей (ВИДЕО)

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Учитывая, что на следующей неделе предстоит выплата пенсий, и пожилые люди, как правило, массово отправляются в почтовые отделения, чтобы получить деньги, власти решили разработать ряд механизмов для недопущения распространения коронавируса среди них. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

– Чтобы не было слишком много пенсионеров в одном месте при получении пенсий, мы решили разработать ряд механизмов, которые будут внедрены, начиная со следующей недели:

Выплата пенсии посредством банковской карты там, где это возможно; Создание специальных условий в самих почтовых отделениях; Создание специального графика, чтобы все могли получить пенсии, не подвергаясь при этом рискам, – рассказал он.

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