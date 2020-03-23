Додон: “Граждане получат пенсии без рисков!”. Власти предпримут ряд мер для защиты пожилых людей (ВИДЕО)

Додон: “Граждане получат пенсии без рисков!”. Власти предпримут ряд мер для защиты пожилых людей (ВИДЕО)

Учитывая, что на следующей неделе предстоит выплата пенсий, и пожилые люди, как правило, массово отправляются в почтовые отделения, чтобы получить деньги, власти решили разработать ряд механизмов для недопущения распространения коронавируса среди них. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. 

– Чтобы не было слишком много пенсионеров в одном месте при получении пенсий, мы решили разработать ряд механизмов, которые будут внедрены, начиная со следующей недели: 

  1. Выплата пенсии посредством банковской карты там, где это возможно;

  2. Создание специальных условий в самих почтовых отделениях; 

  3. Создание специального графика, чтобы все могли получить пенсии, не подвергаясь при этом рискам, – рассказал он. 

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