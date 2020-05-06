Додон: Граждане Молдовы считают себя потомками победителей (ВИДЕО)

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Каждый год глава государства участвовал вместе с десятками тысяч граждан в шествии “Бессмертный полк”. “Для нас это святое, потому что мы себя считаем потомками победителей”, – заявил Игорь Додон в интервью телеканалу “МИР 24”. Он отметил, что это важный сигнал для общества, когда президент вместе с семьей, с сыновьями, с руководством страны идет в единой колонне с людьми.

– Еще лет пять назад, когда я был депутатом парламента, а у власти были силы, которые требовали запрета георгиевской ленточки, мы тогда им это не позволили и в знак протеста все депутаты пошли в парламент с георгиевской ленточкой, именно в том году на фоне этих попыток, я помню, что вышло рекордное количество людей. 100-150 тысяч человек вышли только в Кишиневе. Люди выходили, чтобы показать свою позицию. Я думаю, именно то, что в Кишиневе каждый год выходит 60-100 тысяч человек на Марш Победы – это позиция простых людей, которые чтят память тех, кто погиб, которые считают себя потомками победителей, которые считают 9 мая Днем Победы, – рассказал он.

Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса традиционное шествие было перенесено на 24 августа.

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