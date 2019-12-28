Додон: Граждане имеют право знать правду о валютных резервах страны!

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В следующем году Республика Молдова вступит в активный этап реконструкции. В связи с этим Игорь Додон поручил ответственным учреждениям представить ему анализ обо всех финансовых ресурсах, которые могут быть использованы для сиюминутных нужд граждан, а также для масштабных проектов. В том числе президент запросил информацию о том, как обстоит ситуация с валютными резервами и их потенциалом.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети, отметив, что “так называемые эксперты, якобы прошедшие обучение в Гарварде или финансируемые за счет внешних проектов”, устроили панику после того, как он объявил об этом, и исказили его слова, возможно, из страха, что руководство страны найдет источники финансирования, которые улучшат жизнь граждан, на ярость оппозиции.

– Наша цель – проанализировать абсолютно все внутренние финансовые ресурсы и правильно их использовать, в интересах граждан. Перед тем, как брать кредиты, мы должны убедиться в том, что мы эффективно используем все внутренние финансовые ресурсы и не должны другим государствам в то время, как наши деньги неактивны или, парадокс, используются другими государствами с нулевой ставкой. Однако кое-кто, похоже, очень обеспокоен тем, что мы сделали этот запрос, и эти странные эмоции оппозиции еще больше побуждают меня узнать как можно больше деталей, в том числе о том, как управляются наши валютные резервы, но, прежде всего, граждане имеют право знать эту информацию, – отметил он.

Игорь Додон подчеркнул, что наша страна располагает валютным резервом в размере более 3 миллиардов долларов, который находится вне страны, в большей части в виде ценных бумаг, выпущенных США и другими странами.

– Таким образом, граждане Молдовы должны четко знать, что происходит с этими деньгами, может ли часть этих средств быть использована для того, чтобы их жизнь стала лучше, или нет. Наши граждане имеют право знать, почему мы держим эти деньги за рубежом, где они используются для бюджетного дефицита других стран с практически нулевой процентной ставкой, в то время как нам приходится брать 1-2-процентные кредиты на строительство дорог или другие крупные инвестиции в инфраструктуру и устойчивое развитие, – добавил он.

Президент также отметил, что знает, какие обязательства есть у Молдовы, связанные с этой темой и прописанные в заключенных международных соглашениях, но это “не значит, что мы не должны задавать соответствующие вопросы и что не нужны необходимые разъяснения, чтобы мы могли сказать гражданам, можно ли использовать часть средств из валютного резерва, а если нет – то почему”.

– Я не просил ни одно учреждение изъять средства из валютного резерва, как манипулятивно утверждают некоторые, а всего лишь запросил разъяснения и получу их, вне зависимости от того, нравится это или нет некоторым экспертам, после чего детально сообщу и гражданам, что происходит с финансовым резервом страны, а также какие внешние финансовые источники мы идентифицировали. Не исключаю, что по итогам полученной информации рассмотрю возможность публично проконсультироваться с гражданами по вопросу прагматичного использования этих денег, – добавил он.