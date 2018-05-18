Додон – гражданам: Выйдем все на выборы – Кишинев победит (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова считает кандидата Партии социалистов Иона Чебана лучшим претендентом на должность генерального примара Кишинева. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Пятница” на телеканале “РТР-Молдова”.

– Я сам убедил Иона Чебана еще три года назад, когда он был депутатом парламента, оставить мандат и пойти в Муниципальный совет. И он рискнул неприкосновенностью и стал председателем фракции ПСРМ в Муниципальном совете. Он лучший кандидат из всех, которые были последние 10 лет. По проблемам Кишинева он более подготовленный, и он набрался очень большого опыта. У него очень серьезные шансы, и мы сделаем все для того, чтобы он выиграл эти выборы, – сказал он.

Глава государства отметил, что впервые за 26 лет независимости у представителя прогосударственных сил появилась реальная возможность одержать победу в Кишиневе.

– Я думаю, что если правый электорат бойкотирует выборы, у нас есть шансы победить в первом туре, если нет – то во втором мы наверняка победим. Но для этого все, кто поддерживает президента и Партию социалистов, должны выйти на выборы и в это воскресенье, и, если не получится с первого тура, то и во втором туре. Выходите все на выборы, никого не слушайте! Есть шансы изменить ситуацию. Выйдем все – Кишинев победит, – добавил он.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева состоятся 20 мая.