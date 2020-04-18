Додон – гражданам: Следующие 24 часа будут решающими в ситуации с пандемией коронавируса в Молдове (ВИДЕО)

Додон – гражданам: Следующие 24 часа будут решающими в ситуации с пандемией коронавируса в Молдове (ВИДЕО)

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме и через несколько часов будет доставлен в Молдову. Святыню распределят по всем церквям страны. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. В связи с этим глава государства призвал граждан не приезжать массово за Огнем в аэропорт, отметив, что доступ будет разрешен только представителям епархий. 

– Знаю, что многие примарии, приходы будут распределять Огонь на улицах. Но очень важно осознать, что следующие 12-24 часа будут решающими в ситуации с этой пандемией в РМ. От того, насколько бдительным будет каждый из нас, от того, как мы будем защищать от рисков наших близких, зависит, когда и как мы приступим к снятию введенных ранее ограничений, – подчеркнул президент. 

Глава государства отметил, что в эту ночь у каждой церкви в каждом населенном пункте страны будут находиться представители МВД. Он снова призвал граждан воздержаться от посещения служб.

– Впервые за 20 лет я не пойду на Пасхальное богослужение, а останусь дома. Прошу вас проявить понимание. Мы все христиане, все хотим быть рядом на службе этой ночью, но от каждого из нас зависит здоровье близких. Поэтому в каждом селе будут представители полиции. Освящение куличей, хлеба, яиц будет проходить на улицах в селах. Не ходите в церковь или во дворы церквей, очень вас прошу! От этого зависит многое, в том числе деятельность врачей, которые находятся на первой линии, – сказал он. 

В заключение президент заверил население страны в том, что “мы преодолеем этот кризис”.

– Мы обязательно справимся со всеми вызовами, но только вместе! Счастливой Пасхи, Христос Воскрес и здоровья всем! – подытожил он. 

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