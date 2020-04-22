Додон – гражданам: Расслабляться нельзя! Если число случаев COVID-19 будет расти, мы будем вынуждены оставить в силе ограничения

Додон – гражданам: Расслабляться нельзя! Если число случаев COVID-19 будет расти, мы будем вынуждены оставить в силе ограничения

Сегодня в Молдове было подтверждено рекордное число случаев коронавируса, но и было проведено рекордное количество тестов на COVID-19. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. Глава государства с сожалением отметил, что некоторые граждане расслабились, решив, что сложный период миновал, однако делать это категорически нельзя, уверен президент. 

– Никакого расслабления в ближайший период не может быть! Даже если мы разрешим восстановить некоторую деятельность, что необходимо с точки зрения экономики – надо и бюджетникам возвращаться на работу, некоторые магазины должны будут восстановить деятельность – это не означает, что самый сложный период был пройден. Да, меры, предпринятые до сих пор, позволяют нам справляться с ситуацией, но хочу попросить вас, уважаемые сограждане, быть очень осторожными. Если число случаев будет расти, мы будем вынуждены сохранить ограничения, которые были введены, – сказал он.

В заключение глава государства отметил, что власти продолжат делать всё возможное, чтобы справиться со сложившейся ситуацией с минимальными потерями, но “это зависит и от каждого гражданина в отдельности”.

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