Додон – гражданам: Мы выйдем из этого кризиса, но только вместе! (ВИДЕО)

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Быть добрее и спокойнее, проявлять понимание к тем, у кого другие взгляды, и кто говорит на другом языке, к тем, кто дома, и к тем, кто за пределами страны, отказаться от разделения на “своих” и “чужих”, “хороших” и “плохих”. К этому Игорь Додон призывает всех граждан Молдовы.

– Все мы – друг другу родственники: и те, кто дома, и те, кто за границей. Давайте отбросим ненависть, появившуюся в последнее время. Мы все – граждане Молдовы. И те, кто возвращается – многие из них с плохим настроением, с жесткими высказываниями в адрес властей. Дорогие сограждане, мы преодолеем эту ситуацию, но только вместе. Не поддавайтесь манипуляциям со стороны некоторых политических сил. Давайте будем добрее в преддверии Пасхи. Мы сделаем всё возможное, чтобы выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями. Потери уже есть: умершие, более 1000 заболевших в больницах, подрыв экономики, десятки тысяч людей, потерявших работу. В этом не виноваты президент или министр. Такова ситуация во всем мире. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь каждому гражданину, и поможем тем, чем с можем. Мы будем рядом, – сказал он.

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