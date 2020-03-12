Додон – гражданам: Мы готовы абсолютно ко всем сценариям, но прошу всех быть ответственными!

0

Глава государства снова призвал граждан быть максимально ответственными в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом. Заявление было сделано в контексте вопиющего случая, когда мать с ребенком сбежала из больницы и не позволила врачам обследовать их, несмотря на наличие свойственных этому вирусу симптомов.

Президент попросил граждан не рисковать своей жизнью и жизнями близких и не отказываться от помощи врачей, а, напротив, обращаться к специалистам при первых симптомах заболеваниях.

– Врачи хотят вам помочь. У вас есть поддержка со стороны государства, всё бесплатно, места в больницах готовы. Есть достаточно и помещений, и специалистов, и оборудования. Мы готовы абсолютно ко всем сценариям, но прошу всех быть максимально ответственными, – сказал он.

Глава государства также отметил, что сегодня были ужесточены санкции за нарушение правил в борьбе с коронавирусом, и попросил людей учитывать это, а также сотрудничать с правоохранительными органами в случае необходимости.