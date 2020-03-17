Додон – гражданам: Цените свое здоровье и здоровье окружающих!

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В эти дни мы много говорим о сложностях, возникших из-за пандемического кризиса; на нас отовсюду льется поток тревожных новостей, но сейчас важно замечать и хорошие вещи, которые тоже имеют место. Вот уже десять дней мы видим невероятные усилия медиков и многих служащих правительственных учреждений, которые исполняют свой долг в условиях риска, давления и истощения сил. Президент навестил этих медиков, поговорил с ними, и они сказали, что в числе наиболее важных ожиданий для них значится повышенная ответственность со стороны граждан, которая могла бы позволить им справиться с кризисом.

– Рад констатировать заметный рост гражданского духа в том, что касается соблюдения правил, а также проявления солидарности. Мы видим людей, помогающих врачам; таксистов, бесплатно подвозящих их в больницы; граждан, приносящих им продукты питания; компании, помогающие им, и еще много таких красивых жестов, позволяющих мне еще больше поверить в способность нашего народа успешно преодолеть этот глобальный пандемический кризис. В то же время у нас всё еще встречаются люди, которые так и не поняли, сколько ответственности возложено на каждого из нас при противостоянии распространению коронавируса. Однако благодаря росту гражданской ответственности мы сможем эффективно бороться и с такими случаями, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Президент подчеркнул: гражданская поддержка имеет огромное значение не только в борьбе с вирусом, но и служит исключительно важным свидетельством укрепления солидарности с медицинским персоналом и всеми вовлеченными в процесс выхода из кризиса. Власти страны и все государственные институты продолжают трудиться и прилагать усилия, вне зависимости от условий и вызовов, а граждан просят как можно дольше оставаться дома, добавил Додон.

– Цените свое здоровье и здоровье окружающих. Мы находимся в ситуации, когда наше благополучие зависит от благополучия остальных, и я надеюсь, что эта мораль и этот урок – желать добра ближнему своему – останется с нами и после избавления от пандемии, – подытожил он.