Додон: Говорить о кандидатурах на должности – преждевременно (ВИДЕО)

Додон: Говорить о кандидатурах на должности – преждевременно (ВИДЕО)

Говорить о каких-либо кандидатурах на какие-либо должности – преждевременно. Об этом президент Игорь Додон заявил в рамках брифинга для прессы. 

– Кандидатура премьер-министра выдвигается президентом страны после консультаций с парламентскими фракциями и после того, как избрано руководство парламента. То есть, есть определенная последовательность действий. Без руководящих органов парламента не может быть принят ни один закон, и я рад, что с этим согласны все партии, с которыми мне сегодня удалось пообщаться, – сказал он. 

Додон отметил, что кандидатура премьера может быть предложена президенту как парламентским большинством, если таковое будет сформировано, так и каждой отдельной парламентской фракцией. Однако говорить об этом, а также о том, будет ли поддержана та или иная кандидатура, – рано, уверен Додон.

 

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