Додон готов принять альянс между ПСРМ и “Акум”: У них много различий, но их объединяет обещание сменить власть (ВИДЕО)

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Партия социалистов заняла правильную позицию, заявив о том, что до признания выборов и их результатов Конституционным судом не будет вести переговоры ни с одной из прошедших в парламент партий. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале.

– Во-первых, они заняли первое место. Во-вторых, они ясно заявляют о том, что не о чем говорить до тех пор, пока КС не одобрит мандаты. Да, ЦИК заявил о 35 мандатах, но социалисты оспорили результаты голосования еще в 6 округах, так что может быть и 40 мандатов. Но может быть и такая ситуация, что результаты оспорили в тех округах, где, наоборот, выиграли социалисты, и в итоге у них может быть 32-33 мандата. Поэтому социалисты заняли правильную позицию: они ждут решения Конституционного суда, после чего, на правах партии, занявшей первое место на выборах и получившей наибольшее число мандатов, они могут выступить с какими-либо предложениями, – сказал он.

По мнению главы государства, в сложившейся ситуации было бы логично, чтобы социалисты вместе с “правой” оппозицией посмотрели бы, что они могут сделать вместе против нынешней власти. Додон признал, что у ПСРМ и блока “Акум” много принципиальных различий и разногласий, но есть и общее: обе партии заявили, что сделают всё возможное, чтобы сменить действующее правительство. Однако глава государства осудил тот факт, что каждый день “правая” оппозиция нападает исключительно на ПСРМ, на него лично и на его семью, в то время как ни социалисты, ни он сам никого не атаковали.

– Я всё понимаю, но не стоит переходить на личности. Разве вы видели хоть раз в этой жесткой политической борьбе, чтобы я нападал на семью какого-либо оппонента? При чем здесь моя жена, первая леди, которая помогла более 200000 людей за последние 2,5 года? И тогда возникает вопрос: это попытка найти партнеров против Демпартии? Для чего вы пришли в парламент? Если у вас общая цель – свергнуть правительство – ищите общий язык и двигайтесь вперед. Как говорят русские – “определитесь”. Чего вы хотите: просто сидеть в парламенте или достигнуть конкретного результата? – отметил он.

Додон отметил, что подобное поведение наводит на мысли о том, что блок “Акум” уже принял для себя решение о том, что они будут делать дальше.

– Они – как дети, которые получили игрушку, которую давно хотели. Для них депутатский мандат – как будто смысл жизни. Вопрос, что они будут делать дальше. Если бы у них было больше логики и меньше гордости и высокомерия, они бы поняли, что вот тот момент, когда можно двигаться дальше. Если они это не поймут – это их дело. Но спустя 10 дней после выборов я могу смело заявить о том, что они каждый день нападают на социалистов и президента, хотя я не участвовал в предвыборной кампании. Это что, такой метод поиска партнеров, чтобы свергнуть правительство? Это такая тактика – каждый день ругаться с социалистами? Простые граждане уже недоумевают, что с ними происходит. Поэтому социалисты приняли верное решение – дождаться решения КС. Куда все спешат с переговорами, обвинениями? А если результаты не признают? Или признают на несколько мандатов меньше у “Акум” или социалистов? Нужно дождаться окончательного решения КС – подытожил он.