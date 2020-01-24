Додон: Государству удастся взять под контроль рост цен (ВИДЕО)

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В Республике Молдова действует такая экономическая модель, которая не позволяет государству диктовать цены. С другой стороны, это не значит, что власти не должны вмешиваться в процесс ценообразования. Об этом в рамках выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон. Глава государства отметил, что именно по этой причине он призвал правительство создать механизм мониторинга цен на самые важные группы товаров.

– У нас есть такой опыт: 10 лет назад я руководил такой группой в правительстве. Тогда мы еженедельно смотрели динамику цен. К примеру: выросли цены на сахар в течение недели. Я собирал всех министров, и мы смотрели, почему цены выросли: нет сахара или цена на этот товар где-то выросла? Если мы видели, что нет предпосылок, но был сговор между продавцами, тогда через инструменты государственного регулирования мы приводили ситуацию к уровню до повышения. Думаю, этот механизм может работать в условиях Молдовы. Уверен, правительство это сделает, – сказал президент.

Игорь Додон также выразил возмущение действиями экономических агентов, занимающихся продажей топлива в нашей стране. Глава государства отметил, что эти компании всегда находят аргументы в пользу роста цен, однако когда стоимость бензина и дизельного топлива на международных биржах падает, снижать ее внутри республики они не считают нужным. Это, отмечает глава государства, беспредел, и с этим следует разобраться правительству.

– Я уже предупредил тех, кто работает на рынке нефтепродуктов в Молдове о том, что нам придется возвращаться к тем механизмам жесткого регулирования, которые были до 2018 года. Тогда государство ставило максимальную рентабельность на продажу топлива в Молдову. Если они не будут реагировать на изменения цен на нефть на внешнем рынке, нам придется возвращаться к этому механизму. Уверен, мы сможем это сделать и взять под контроль рост цен на нефтепродукты и другие товары, которые интересуют большинство граждан, – подытожил он.

Напомним, сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по мониторингу цен, созданной по инициативе президента.