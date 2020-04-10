Додон: Государство подготовило программы для вернувшихся в страну граждан (ВИДЕО)

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По данным руководства страны, за последнее время в Молдову вернулись и остались порядка 35 тысяч граждан РМ. Пока границы многих государств закрыты, они не смогут вновь туда уехать, однако после того, как ограничения будут сняты, это не исключено. Вместе с тем, для государства очень важно, чтобы эти люди остались дома. Об этом в рамках платформы “Президент отвечает” сказал Игорь Додон.

– Конечно, для этого мы должны им создать условия. Мы разработали предложения, которые будут включены в бюджет, который будет принят на следующей неделе. Мы разработали программы, дающие возможность этим гражданам открыть какие-то производства, чтобы получать доходы и оставаться здесь, рядом с родными. Думаю, это реально. Очень надеюсь, половина приехавших останется дома и начнет вместе с нами развивать и поднимать экономику страны. Конечно, для этого им нужен дополнительный стимул, и государство подготовило программы для наших граждан, которые хотят начать бизнес в Молдове, – сказал он.

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