Додон: Государство обязано создавать выгодные условия для экономических агентов (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон сегодня провел встречу с представителями деловых кругов Молдовы, на которой прошел обмен мнениями по основным проблемам, с которыми сталкивается бизнес-сообщество страны.

– Подчеркнул, что администрация президента уделяет особое внимание действиям по оздоровлению бизнес-среды в нашей стране. В этом смысле мы открыты для обсуждения и поддержки предложений, направленных на стимулирование экономического роста и оздоровление делового климата в стране. Считаю, что государство обязано создавать выгодные для экономических агентов условия, в том числе для тех, кто инвестирует и открывает рабочие места. Таким способом мы можем мотивировать их не покидать Родину, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Участники встречи обсудили налоговую политику, учреждение должности бизнес-омбудсмена, возобновление деятельности отраслевых межправительственных комиссий, подготовку рабочих рук, деятельность на основе патента, нелояльную конкуренцию, отношения между торговыми сетями и поставщиками, законодательный процесс и многое другое. Игорь Додон поблагодарил выступивших за озвученные мнения и внесенные предложения, которые, как он заверил, будут рассмотрены и отправлены на дальнейшее утверждение и внедрение.

– Проинформировал представителей бизнес-кругов о том, что обратился к правительству с призывом непременно провести консультации с деловыми людьми по всем предложениям, касающимся поправок в бюджетно-налоговую политику, до того как они будут переданы в парламент. Вместе с тем, призвал бизнес-сообщество наладить сотрудничество с Экономическим советом при президенте, чтобы достичь более эффективного взаимодействия. Заверил присутствующих, что диалог между администрацией президента и бизнес-средой станет постоянным, а по его результатам будет разработана профильная политика, направленная на стимулирование экономического роста в нашей стране, – подытожил глава государства.