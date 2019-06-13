Додон – госслужащим: Не становитесь соучастниками узурпаторов! Вы можете уберечь страну от дестабилизации!

Додон – госслужащим: Не становитесь соучастниками узурпаторов! Вы можете уберечь страну от дестабилизации!

Глава государства обратился на своей странице в соцсети ко всем государственным служащим, сотрудникам силовых ведомств, военнослужащим.

– Вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации! Принимайте решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового правительства и публично заявите об этом. Даю гарантии, что никто не накажет вас за это! – отметил он. 

Кроме того, Додон обратился к руководителям государственных учреждений, министерств и ведомств, к прокурорам и судьям, включая Конституционный суд.

– Я знаю многих из вас лично и уверен, что среди вас есть достойные и честные люди. Лучше уйдите в отставку, не надо быть соучастниками узурпаторов! – сказал президент. 

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