Додон: Горжусь тем, что работаю бок о бок с правительством Кику!

Сегодня исполняется полгода со дня утверждения кабинета министров Иона Кику. По этому случаю глава государства поздравил всю правительственную команду и поблагодарил за достойную службу, профессионализм и устойчивость к неожиданным трудностям, с которыми им пришлось столкнуться.
⁃ Не думаю, что какой-либо другой состав Кабинета в любой другой формуле смог бы справиться настолько компетентно и эффективно с пандемией и экономическими вызовами, которые возникли у Республики Молдова в этом году. Многие члены правительства работали практически без сна и отдыха, далеко от своих семей, подвергнувшись невиданным психическим нагрузкам. Но они выстояли морально и спасли страну, удержав ее в равновесии – как эпидемиологической, так и экономической. Поэтому выражаю признательность членам правительства и горжусь тем, что этот период времени работал с ними бок о бок, – отметил Игорь Додон.
Президент также подчеркнул, что «команда господина Кику продемонстрировала упорство, максимальную ответственность и твердый характер и проявит это в дальнейшем, чтобы окончательно вытащить страну из кризиса, который ударил по всем нам».
⁃ А я всегда буду рядом во всей этой ситуации, и мы вместе сделаем так, чтобы в Молдове стало лучше, воцарился порядок и было обеспечено развитие страны и благополучие граждан, – подытожил он.
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Додон, как американский агент и шестёрка глобального КАПИТАЛА и его команда Кику будет предана суду Военного Трибунала после ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СССР над Глобальным финансовым КАПИТАЛОМ в лице США, за ГЕНОЦИД НАСЕЛЕНИЯ. В лице Додона и Кику мы имеем гауляйтеров ОККУПАНТОВ. Из задача выполнять инструкции мирового правительства, которые уже не скрывают свои цели по уничтожению основной массы населения, в соответствие с “рекомендациями” Римского клуба, ибо на всех ресурсов Земли не хватить. Ну, это как крестьянин, когда видит, что кормить скотину нечем, или по другой причине он эту скотину режет.Оставшееся часть загоняется в электронный концлагерь. Люди одумайтесь! Вы голосуете за ФАШИСТОВ?
Тупой Додон и такой же Кику не понимают, что как только он выполнят поставленную задачу, очередь дойдёт и до них, потому что они для этого мирового правительства такое же быдло, как и остальное население мира и места им в этом золотом миллиарде не предусмотрено.