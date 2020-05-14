Додон: Горжусь тем, что работаю бок о бок с правительством Кику!

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Сегодня исполняется полгода со дня утверждения кабинета министров Иона Кику. По этому случаю глава государства поздравил всю правительственную команду и поблагодарил за достойную службу, профессионализм и устойчивость к неожиданным трудностям, с которыми им пришлось столкнуться.

⁃ Не думаю, что какой-либо другой состав Кабинета в любой другой формуле смог бы справиться настолько компетентно и эффективно с пандемией и экономическими вызовами, которые возникли у Республики Молдова в этом году. Многие члены правительства работали практически без сна и отдыха, далеко от своих семей, подвергнувшись невиданным психическим нагрузкам. Но они выстояли морально и спасли страну, удержав ее в равновесии – как эпидемиологической, так и экономической. Поэтому выражаю признательность членам правительства и горжусь тем, что этот период времени работал с ними бок о бок, – отметил Игорь Додон.

Президент также подчеркнул, что «команда господина Кику продемонстрировала упорство, максимальную ответственность и твердый характер и проявит это в дальнейшем, чтобы окончательно вытащить страну из кризиса, который ударил по всем нам».

⁃ А я всегда буду рядом во всей этой ситуации, и мы вместе сделаем так, чтобы в Молдове стало лучше, воцарился порядок и было обеспечено развитие страны и благополучие граждан, – подытожил он.

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