Додон: Голосуйте за реальных, а не фальшивых кандидатов (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова Игорь Додон вместе со своей супругой Галиной проголосовал на своем избирательном участке за нового генерального примара Кишинева.

После голосования глава государства призвал всех жителей муниципия быть сегодня активными.

– Согласно опросам общественного мнения, по меньшей мере 8 из 10 кишиневцев недовольны тем, что происходило в Кишиневе, недовольны руководством столицы последние 10 лет. Сегодня у нас есть возможность изменить ситуацию в Кишиневе. Поэтому призываю всех быть активными, прийти на избирательные участки и проголосовать за более красивый и благоустроенный город, за столицу, которую мы все заслуживаем. Я проголосовал за примара, который, уверен, справится с теми вызовами, которые есть в муниципии Кишинев, за примара, который, по моему мнению, лучший из всех кандидатов, и призываю всех голосовать за реальных, а не фальшивых кандидатов, – сказал он.

Президент также выразил уверенность в том, что подавляющее большинство кишиневцев недовольны нынешним обликом города, и отметил, что для решения многочисленных проблем нужен профессиональный подход. Он также поприветствовал тот факт, что в нынешней кампании, в отличие от предыдущих, было меньше всего геополитики, и призвал будущее руководство примэрии придерживаться этой позиции и впредь.

– Надеюсь, что сегодня можно будет поставить точку в этих выборах, для этого есть возможность, чтобы не тратить деньги на второй тур, но решение за кишиневцами, – подытожил Додон.

Напомним, что сегодня в Кишиневе, а также в Бельцах и еще 5 населенных пунктах страны проходят выборы примаров. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.