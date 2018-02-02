Додон: Голосование за выход из СНГ станет последним гвоздем в политический гроб демократов (ВИДЕО)

Глава государства уверен: у инициативы по выходу Молдовы из Содружества Независимых Государств нет ни единого шанса быть принятой.

Об этом президент заявил в рамках программы “Acces direct” на “НТВ-Молдова”.

Даже если Демократическая партия проголосует за это, это будет последний гвоздь в политический гроб демократов. Они по гвоздю забивают в свой гроб. Унионисты – это один гвоздь, СНГ – другой, Приднестровье – третий, – сказал он.

Глава государства также прокомментировал заявления демократов о том, что после выборов они станут “ядром”, и что всё будет вертеться вокруг них.

– Очень смешно об этом слышать. Оставьте уже эту хору, что вы будете невестой, и все будут танцевать вокруг вас. Не будет так. Дмитрий Георгиевич (Дьяков – прим.ред.) знает, что были такие, которые думали, что они у Бога за пазухой, и что будут у власти всю жизнь. И где они теперь? Все меняется. Спуститесь ближе к земле, подумайте об интересах народа. Не будьте такими самонадеянными, – добавил он.