Додон: Главное, чтобы выборы были легитимными и признанными

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По словам президента страны Игоря Додона, главное, чтобы проходящие сегодня парламентские выборы были легитимными и признанными. После этого, отметил он, есть разные варианты развития событий.

– Если какая-то партия получит большинство, а это возможно, то будет одна ситуация. Если не будет большинства, думаю, будут попытки сформировать коалиции, но есть большой риск досрочных парламентских выборов в последующие месяцы, – сказал он.

Напомним, глава государства призвал граждан не бояться и активно участвовать в голосовании.