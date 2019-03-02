Додон: Главная задача политиков – забота о рядовых гражданах и реальное изменение дел в стране

Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с обращением по случаю 27-й годовщины 1992 года.

Ниже публикуем текст послания без сокращений.

Сегодняшний день 2 марта 2019 года возвращает нас к определённым историческим событиям в новейшей истории Молдовы. В этот день нашу страну приняли в Организацию Объединённых Наций. Молдова стала полноправным участником международных отношений и получила шанс построить современную, экономически развитую и демократическую страну, в которой каждому гражданину были бы обеспечены права и свободы.

Вместе с тем, в этот период на территории Республики Молдова в ряде населённых пунктов вдоль Днестра происходили вооружённые столкновения, известные как вооружённая фаза приднестровского конфликта. Тысячи семей на обоих берегах Днестра понесли тяжелую утрату. На протяжении десятилетий люди хранят в памяти трагические событиях тех лет.

Да, мы храним в памяти те драматические дни в нашей истории, но вместе с тем мы не должны оставаться заложниками тех событий. Прошедшие десятилетия ещё раз подтверждают, что эти воспоминания явно недостаточны для построения государства и улучшения качества жизни людей. Доказательством тому служит непрекращающаяся миграция жителей Молдовы, которая происходит, прежде всего, по социальным мотивам.

Главной задачей молдавских политиков сегодня является забота о рядовых гражданах и реальное изменение к лучшему положения дел в стране. В первую очередь это касается тех политиков, которых граждане Молдовы избрали в Парламент Республики Молдова 24 февраля с.г.

И в этот день я призываю всех граждан страны, все политические силы и гражданское общество сплотиться вокруг нашей общей задачи – построения независимого, свободного и демократического государства Республика Молдова.

Верю – у Молдовы есть будущее!