Додон: Героизм наших предков в годы ВОВ должен служить образцом для молодого поколения (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня отправился в Комрат, где вместе с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах и депутатами Парламента РМ принял участие в торжественной церемонии возложения цветов на Мемориальном комплексе по случаю отмечаемого 23 августа 75-летия освобождения города от фашистской оккупации.

Глава государства поздравил жителей Комрата и всей автономии с этой знаменательной датой и особо подчеркнул, что события августа 1944 года воспринимаются подавляющим большинством населения Молдовы именно как праздник освобождения и победы, несмотря на разные политические интерпретации.

– Твердо убеждён, что те, кто не чтят наше прошлое, не имеют будущего, а беспримерный героизм наших предков в годы Великой Отечественной войны должен служить образцом мужества и стойкости для молодого поколения. Пожелал всем жителям Комрата и Гагаузской автономии здоровья, мирного неба и процветания, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.