Додон: Германия всегда была и остаётся надежным стратегическим партнёром Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон этим вечером принял участие в приеме, организованном Посольством Федеративной Республики Германия в Республике Молдова по случаю национального праздника этой страны – Дня германского единства.

Глава государства приветствовал всех и поздравил народ и руководство Германии с национальным праздником, пожелал им мира и процветания.

– Подчеркнул, что Германия всегда была и остаётся надежным стратегическим партнёром Республики Молдова. Высоко оценил вклад этой страны в развитие нашего государства и выразил благодарность за поддержку нового парламентского большинства и Правительства Молдовы. Заверил, что имплементация намеченных реформ и Соглашения об ассоциации с ЕС будет продолжена, – отметил он.