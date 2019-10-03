Додон: Германия всегда была и остаётся надежным стратегическим партнёром Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Германия всегда была и остаётся надежным стратегическим партнёром Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон этим вечером принял участие в приеме, организованном Посольством Федеративной Республики Германия в Республике Молдова по случаю национального праздника этой страны – Дня германского единства.

Глава государства приветствовал всех и поздравил народ и руководство Германии с национальным праздником, пожелал им мира и процветания.

– Подчеркнул, что Германия всегда была и остаётся надежным стратегическим партнёром Республики Молдова. Высоко оценил вклад этой страны в развитие нашего государства и выразил благодарность за поддержку нового парламентского большинства и Правительства Молдовы. Заверил, что имплементация намеченных реформ и Соглашения об ассоциации с ЕС будет продолжена, – отметил он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md