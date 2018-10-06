Додон: Геополитика раскалывает наше общество, а чтобы добиться успеха, нам нужно быть нейтральным государством

По мнению президента, единственным рецептом для процветания молдавского государства является дружба и с Западом, и с Востоком и, что немаловажно, сохранение нейтральной позиции. Об этом он заявил в ходе передачи на одном из частных телеканалов.

Игорь Додон считает, что темы геополитического характера лишь раскалывают наше общество, поэтому не стоит акцентировать внимание на то, кто является пророссийским, кто прорумынским, а кто проевропейским, а нужно нацелиться на решение насущих проблем государства.

– Политики должны сделать первый шаг, потому что люди доверяют тем, за кого они голосуют. В прошлом году на День независимости я выступил с инициативой, что буду выступать и делать все возможное, чтобы Молдова была нейтральной страной, которая проводит взвешенную внешнюю политику. То есть, как минимум по геополитике я свой выбор сделал. Я сказал, что Молдова будет дружить и с Западом, и с Востоком, Молдова будет дружить с Европейским союзом, Россией, исходя из национального интереса. Хватит быть проамериканскими, проевропейскими, прорумынскими и пророссийскими, нужно быть промолдавскими, – заявил он.

Глава государства отметил, что за время своего президентства непрерывно работал в направлении сближения со всеми странами и кроме встреч в РФ и СНГ, он неоднократно встречался с европейскими политиками.

– Буквально последние месяцы мы предприняли много разных шагов для того, чтобы довести эту позицию президента РМ до наших партнеров. На этой неделе мои коллеги, советники президента по внешней политике, по приднестровской проблематике, были на консультациях в Австрии, Вене. В ноябре у нас пройдут консультации в Берлине. Наша позиция – промолдавская, взвешенная, нейтральная, звучит и в Москве, и в Вене, в Берлине, в Вашингтоне. Я думаю, что это самое важное, для того, чтобы добиться хотя бы какого-то согласия в обществе, потому что если мы найдем общий язык вокруг промолдавской идеи, я думаю, тогда мы легче решим проблемы, с которыми сталкиваемся, – подытожил Додон.