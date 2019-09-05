Додон – генсеку Североатлантического альянса: Молдова не вступит в НАТО! (ФОТО, ВИДЕО)

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Республика Молдова – нейтральное государство, и не рассматривает возможность вступления в какой-либо военный блок, включая НАТО. Об этом президент Игорь Додон заявил генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу на состоявшейся у них встрече в Брюсселе.

Президент подчеркнул, что закрепленный в Конституции статус постоянного нейтралитета и взвешенная внешняя политика остаются базовыми приоритетами для руководства Республики Молдова, учитывая, что это предполагает выстраивание добрососедских отношений со всеми международными партнерами по принципу взаимоуважения. В то же время нейтральный статус Республики Молдова означает неучастие в военных блоках, в том числе НАТО. Исходя из этого, руководство Молдовы намерено добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета нашей страны, подчеркнул Игорь Додон.

– Для нас принципиально важно укрепление нашего нейтралитета и международное признание этого статуса. В то же время мы открыты к сотрудничеству со всеми нашими партнерами – как на Востоке, так и на Западе, – сказал Игорь Додон.

Глава государства отметил, что ранее в политической жизни нашей страны произошли важные перемены, имея в виду формирование новой правящей коалиции и избрание нового правительства. Додон подтвердил, что парламентское большинство и кабинет министров выполнят все обязательства, подписанные ранее со всеми международными партнерами, и будут проводить при этом взвешенную внешнюю политику в интересах страны и народа.

– Мы выступаем за взвешенную внешнюю политику, за продвижение национальных интересов Молдовы со всеми нашими партнерами. В то же время нейтралитет, как вы сказали, не означает изоляцию, поэтому мы продолжим наши связи с партнерами как на Востоке, так и на Западе. Хочу поблагодарить вас за оказанную на протяжении последних лет поддержку в различных направлениях. Очень надеюсь, что сотрудничество, которое было начато еще в 2000-х годах на базе подписанного соглашения, будет продолжено в интересах обеих сторон, – подытожил Игорь Додон.

В то же время Йенс Столтенберг отметил, что НАТО уважает решение Молдовы не вступать в Североатлантический альянс.