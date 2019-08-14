Додон: Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела по “краже века”

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На сегодняшнем заседании Высшего совета безопасности были заслушаны представители Генеральной прокуратуры и Национального банка Молдовы. Темой слушаний стали действия, предпринятые данными органами, в связи с расследованием “кражи века”.

Об этом по итогам заседания заявил президент страны Игорь Додон.

– Временно исполняющий обязанности генерального прокурора детально проинформировал нас об уголовных делах, возбужденных дополнительно по делу о краже миллиарда, а также рассказал о некоторых вещах, на которые закрывало глаза бывшее руководство ГП. Теперь по этим вопросам, которые касаются вывода денег не только в период 2013-2014 годов, но и в 2012 году, когда готовилась кража миллиарда, были открыты уголовные дела, – отметил президент.

По его словам, членов ВСБ также проинформировали о наложенных на активы арестах ввиду гарантирования возврата украденных денег. В то же время представители Нацбанка рассказали о своих переговорах с компанией “Кролл” и о продаже активов банков, находящихся в процессе ликвидации.

Глава государства также отметил, что в скором времени, возможно, до конца этой недели, может пройти отдельное заседание с участием президента, премьера, спикера и представителей ГП и НБМ по всем этим вопросам.