Додон: Гагаузы молодцы, они занимаются не геополитикой, а проблемами региона (ВИДЕО)

Президент Молдовы рассказал об обстановке в Гагаузии и о своём недавнем визите в автономию.

В ходе передачи на телеканале “НТВ-Молдова” президент заверил, что обстановка там стабильная. По его словам, башкан Ирина Влах навела порядок в регионе.

– Очень приятно видеть регионы, где открываются новые школы, новый дом культуры, новые детские сады. Я вчера присутствовал на открытии больницы в Вулканештах после ремонта. Если из других населенных пунктов люди уезжают, то в Гагаузии такого нет. Там есть серьёзные инвесторы – японская компания. В индустриальном парке создаётся около 2,5 тысячи новых рабочих мест, – рассказал президент.

Кроме этого, он выразил надежду на то, что на выборах башкана, которые должны состояться в следующем году, Ирина Влах снова выдвинет свою кандидатуру на второй срок. И в этом случае Партия социалистов снова поддержит её, как и на выборах в 2015 году.

– Я очень рад, что они не отвлекаются на геополитику, а четко и ясно занимаются проблемами региона. Конечно, там тоже не всё так просто, потому что есть башкан, который работает для нужд региона, но в автономии есть и народное собрание, в которое входит один демократ. Там очень непросто с этой точки зрения. Там пытаются сменить руководство местного телевидения, опять вмешиваются из Кишинёва. Я очень надеюсь, что это не приведёт к дестабилизации, которая там очень нежелательна, – отметил Игорь Додон.