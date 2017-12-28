Додон: Гагаузская автономия должна быть достойно представлена в новом парламенте

Глава государства провел сегодня встречу с Советом старейшин Гагаузии.

Стороны обсудили ситуацию в регионе и в республике в целом. Они подвели итоги деятельности исполнительного органа Гагаузии. Игорь Додон отметил, что высоко ценит результаты автономии под руководством башкана Ирины Влах в экономической и социальной областях. В течение года были начат и реализован целый ряд важных для региона проектов, подчеркнул он.

Участники встречи обсудили также цели и задачи на 2018 год.

Отметил особую важность предстоящих парламентских выборов в Республике Молдова. Считаю, что Гагаузская автономия должна быть достойно представлена в новом парламенте страны, – подчеркнул Игорь Додон.

Глава государства также напомнил свою позицию относительно необходимости принятия пакета законов по Гагаузии. Он считает, что они должны быть приняты только в том виде, в котором они были разработаны совместной рабочей группой парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии. В заключение Додон поздравил участников встречи с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, пожелав им мира и процветания в наступающем году.