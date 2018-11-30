Додон – Филипу: Вы в Молдове – меньшинство

Президент ответил премьер-министру страны, заявившему, что он думает по-румынски, и что в его жилах течет румынская кровь.

– Каждый может свободно выражать то, что чувствует и во что верит. Кто-то чувствует себя румыном (меньшинство в обществе и во власти), у других же есть патриотические чувства, они чувствуют себя молдаванами. Лично я, как и большинство молдавских граждан, – молдаванин, говорю на молдавском языке, горжусь историческим прошлым Молдовы, которая в 2019 году будет отмечать 660 лет со дня своего основания как государства. Я уверен, что у Молдовы есть будущее, – сказал он в комментарии для noi.md.

Напомним, вчера в рамках программы на частном телеканале Павел Филип признался, что он думает по-румынски, и что в его жилах течет румынская кровь. Ранее и спикер парламента Андриан Канду заявлял, что он является гражданином Румынии.