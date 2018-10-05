Додон: Филат кричал мне – “2 недели, и твоей фракции не будет”, а я ответил – “Еще неизвестно, чьей не будет” (ВИДЕО)

Некоторые политики слишком самоуверенны и думают, что будут у власти еще несколько десятков лет. Но никто не вечен, в особенности в политике. Об этом президент Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале.

– Я видел разных правителей, которые считали себя вечными. Я помню, как на первом заседании парламента в 2014 году, после парламентских выборов, я, выступая с трибуны, сказал, что социалисты добились и стали самой крупной фракцией в парламенте, хотя никто в это не верил, Филат мне крикнул: «2 недели и твоей фракции не будет». А я ему ответил, что ещё неизвестно, чьей фракции не будет. Я и сейчас вижу, что некоторые слишком уверены в том, что они будут у власти ещё 20, 30, 40, 50 лет. Но никто не вечен, – сказал он.

Президент в очередной раз подчеркнул: политическая борьба всегда должна присутствовать, но при этом нельзя переходить так называемые красные линии.

– Приведу пример – по поводу моего советника Максима Лебединского, на которого сейчас начали травлю. Зачем идти с камерой в детский сад, который посещают дети? У нас у всех дети есть. Да, у нас политическая борьба, но зачем впутывать в политику семьи? Зачем идти в дом, снимать семью…Зачем такие вещи делать?Мы, моя команда, Партия социалистов, никогда этого не делаем и делать не будем, потому что я считаю, что это неправильно. Есть определённые рамки, которые нельзя переходить, – добавил он.