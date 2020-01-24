Додон: Ежедневно мои оппоненты тратят по 1,5-2 млн леев на фейки и атаки против президента (ВИДЕО)

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В последние дни молдавское Интернет-пространство буквально наводнили фейковые новости. В основном они касаются главы государства. Авторы “вбросов” беззастенчиво врут не только по поводу деятельности и так называемых решений президента, но и нагло посягают на самое святое – семью.

Игорь Додон уверен: за этой “чушью” стоят его политические оппоненты. Глава государства заявил об этом в рамках очередного выпуска видеоплатформы “Президент отвечает”.

– Предвыборная кампания еще не началась, но мои политические оппоненты уже вступили в борьбу за пост президента. Возникает вопрос: почему они не дождались сентября – октября? Ответ очевиден. В начале января мы выдвинули несколько социальных инициатив, пенсионеры получили по 700 леев, были приняты решения об индексации пенсий два раза в год, о росте зарплат. Всё это сильно обеспокоило моих политических оппонентов. Поэтому и начались эти кампании, – сказал Додон.

По его словам, ежедневно фиксируется по 250-300 атак на Президента РМ, а ежедневные расходы в этих целях достигают полутора-двух миллионов леев.

– Это оплаченные аккаунты в Facebook, программы на разных каналах Youtube, и всё это – ежедневно. Представьте: более полутора миллионов леев в день мои политические оппоненты тратят на манипулятивные кампании против президента. Хочу их утихомирить: ни меня, ни мою семью это не трогает. Мы понимаем, чего вы хотите добиться. Кстати, нужно выяснить, откуда у вас деньги на финансирование этих кампаний. Думаю, что мы найдем ответ на этот вопрос, – подытожил он.