Додон – европейским дипломатам: Без Дня Победы не было бы и Дня Европы! (ВИДЕО)

Без Дня Победы не было бы и Дня Европы! Об этом на приеме по случаю Дня Европы заявил глава государства Игорь Додон, напомнив представителям дипломатического корпуса о том, что этим праздником мы, прежде всего, обязаны Победе в Великой Отечественной войне.

– Не стоит забывать, почему 8 мая мы празднуем День Европы. И в ЕС изначально этот день назывался Днем Победы. Мы должны помнить, что День Европы мы отмечаем как раз в память об окончании ВОВ. Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей стране, чтобы в Европе, никогда не повторилось то, что произошло в те годы. Поэтому я хочу вас поздравить с Днем Победы! – сказал он.