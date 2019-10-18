Додон: Есть все предпосылки для снижения закупочной цены на российский природный газ с 2020 года (ФОТО, ВИДЕО)

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В то же время тарифы для конечных потребителей не вырастут. Об этом на своей странице в соцсети написал президент Молдовы Игорь Додон после того, как сегодня провел рабочую встречу с председателем Административного совета АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном. Стороны обсудили тематику последних событий на рынке природного газа, переговоры с ПАО «Газпром» и другие вопросы, связанные с обеспечением нормального функционирования системы поставок природного газа молдавским потребителям.

– В духе договоренностей, достигнутых с руководством ПАО «Газпром», я был проинформирован о наличии принципиальной договоренности на уровне «Газпрома» и «Молдовагаз» о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года, и в ближайшее время стороны объявят о подписании документа. В контексте Вадим Чебан отметил, что есть все предпосылки для снижения закупочной цены на российский природный газ с 2020 года. В то же время были получены заверения в том, что тарифы для конечных потребителей в нынешнем году не вырастут, – отметил он.

По словам главы государства, хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с «Газпромом» предусмотрит и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами, в то время как операторы газовых систем данных стран обеспечат транспортировку природного газа до границы с Республикой Молдова в соответствии с существующими правилами.

– Кроме того, Вадим Чебан проинформировал меня о действиях, предпринимаемых компанией с целью обеспечения транспортировки природного газа в реверсном режиме по трансбалканскому коридору. По его словам, специалисты в области газотранспортных систем из четырех стран: Молдовы, Украины, Румынии и Болгарии – работают в данном направлении, а делегация «Молдовагаз» в настоящее время находится в Софии, где проводит встречу с коллегами из «Болгартрансгаз», – сообщил глава государства.

Отдельным вопросом дискуссии была текущая деятельность предприятия. В настоящий момент в компании проходит внутренний аудит, выявлено много недостатков в работе дочерних предприятий АО «Молдовагаз». Игорь Додон приветствовал тот факт, что новое руководство компании уже предпринимает меры, включая административные, с целью устранения этих недостатков и повышения качества работы группы компаний «Молдовагаз».

