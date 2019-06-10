Додон: Есть три сценария дальнейшего развития событий (ВИДЕО)

По словам главы государства, на данный момент есть три возможных варианта дальнейшего развития ситуации в стране. О них Игорь Додон рассказал журналистам.

– Первый сценарий, наилучший для Молдовы, – начало законной деятельности во всех государственных учреждениях и мирная передача власти теми, кто сейчас еще пытается ее контролировать, новому правительству во главе с Майей Санду. Вероятность этого сценария – очень большая, я уверен, что будет именно он. Это зависит от позиции внешних партнеров и от нашего совместного внутреннего решения. Хочу вам сказать, что ПСРМ и я лично пойдем только по этому сценарию. Никаких шагов назад не будет, – сказал он.