Додон: Есть три сценария дальнейшего развития событий (ВИДЕО)

Додон: Есть три сценария дальнейшего развития событий (ВИДЕО)

По словам главы государства, на данный момент есть три возможных варианта дальнейшего развития ситуации в стране. О них Игорь Додон рассказал журналистам. 

– Первый сценарий, наилучший для Молдовы, – начало законной деятельности во всех государственных учреждениях и мирная передача власти теми, кто сейчас еще пытается ее контролировать, новому правительству во главе с Майей Санду. Вероятность этого сценария – очень большая, я уверен, что будет именно он. Это зависит от позиции внешних партнеров и от нашего совместного внутреннего решения. Хочу вам сказать, что ПСРМ и я лично пойдем только по этому сценарию. Никаких шагов назад не будет, – сказал он. 

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