Додон: Есть резонные основания для аннулирования контракта о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева

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Как и было заявлено ранее, ситуация с Международным аэропортом Кишинева будет обсуждена на заседании Высшего совета безопасности. Об этом в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа” заявил президент Игорь Додон. Президент подчеркнул, что все это время аэропорт оставался и остается собственностью государства, но был сдан в концессию на определенный период, однако есть все основания для расторжения этой договоренности до обозначенного срока.

– Речь не идет о продаже аэропорта. Аэропорт – исключительная собственность государства. Он был сдан в концессию, в аренду, с условием вложения инвестиций, на определенный период времени. Есть международная практика в том, что касается подобных контрактов. По истечении этого времени или если есть нарушения по ходу, контракт следует пересмотреть. Наша позиция заключается в том, что в момент сдачи аэропорта в концессию были нарушены законодательство и определенные процедуры. Более того – есть обоснованные подозрения, что деньги на некоторые ремонтные работы были взяты из украденного из ВЕМ миллиарда. Это всё нужно проверить, и это весомый аргумент для аннулирования контракта о сдаче в концессию, – сказал он.

Говоря о продаже компании “Avia Invest”, которая управляла аэропортом и с которой было заключено соглашение о сдаче в концессию, Игорь Додон отметил, что это ничего не меняет.

– Если есть нарушения, а они, по нашему мнению, есть, тогда государство должно сделать всё возможное, чтобы вернуть аэропорт в государственное управление раньше, а не по истечении срока этого контракта, – подытожил он.