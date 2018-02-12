16

Додон: Есть реальные шансы для привлечения инвестиций ОАЭ в Молдову

Додон: Есть реальные шансы для привлечения инвестиций ОАЭ в Молдову

Находясь с визитом в Дубае, президент Молдовы встретился с Кронпринцем Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), Его Превосходительством Мохаммедом бин Зайед Аль Нанияном, заместителем командующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов. 

Встреча состоялась в рамках Всемирного правительственного саммита, на котором участвуют лидеры государств и высокопоставленные официальные лица из более чем 150 стран. Как отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон, многие официальные лица и представители делового мира из различных стран выразили желание встретиться с молдавской делегацией.

– Есть реальные шансы для привлечения инвестиций во многие важные для нашей страны сектора, – подчеркнул глава государства. 

В рамках беседы Игорь Додон передал Его Превосходительству Мохаммеду бин Зайед Аль Нанияну приглашение посетить с официальным визитом Кишинев во главе группы инвесторов для изучения возможности реализации конкретных проектов в различных областях.

Его Превосходительство подтвердил свой интерес к сотрудничеству с Республикой Молдова.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md