Додон: Есть предпосылки для снижения цены на электричество и газ внутри страны (ВИДЕО)

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Руководством страны было принято решение, что на данном этапе жители Молдовы могут не оплачивать счета за коммунальные услуги (вода, электричество, газ и так далее), если у них нет такой возможности. За просрочку оплаты не будет никаких санкций, включая отключение от услуг. Об этом Игорь Додон заявил в рамках платформы “Президент отвечает”.

– Что касается газа и электричества – снизились цены на импорт, дальше посмотрим. Считаю, что есть предпосылки для снижения цены на электричество и газ и внутри страны, – сказал он.

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