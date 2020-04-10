Додон: Есть предпосылки для снижения цены на электричество и газ внутри страны (ВИДЕО)

Додон: Есть предпосылки для снижения цены на электричество и газ внутри страны (ВИДЕО)

Руководством страны было принято решение, что на данном этапе жители Молдовы могут не оплачивать счета за коммунальные услуги (вода, электричество, газ и так далее), если у них нет такой возможности. За просрочку оплаты не будет никаких санкций, включая отключение от услуг. Об этом Игорь Додон заявил в рамках платформы “Президент отвечает”. 

– Что касается газа и электричества – снизились цены на импорт, дальше посмотрим. Считаю, что есть предпосылки для снижения цены на электричество и газ и внутри страны, – сказал он. 

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