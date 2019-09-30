Додон: Есть ощущение, что некоторые министры пришли в правительство только ради записи в резюме

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Новая власть в достаточно хорошей мере смогла оправдать ожидания граждан, если говорить об изменении позиций тех, кто захватил государственные институты. Однако нельзя сказать то же самое о том, как действует правительство, потому что пока нет плана работы, основанного на решении главных проблем людей. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в интервью порталу “Трибуна”.

– У меня есть ощущение, что главы некоторых министерств пришли на должность министров только, чтобы получить запись в резюме, что они занимали кресла в правительстве. Они все еще экспериментируют или не поняли свою задачу, но время идет быстро, мы не можем ждать, пока определенные люди не поймут, каковы реальные проблемы граждан. И нужно отказаться от практики вбрасывания в общественное пространство необдуманных, недостаточно проанализированных заявлений, которые вызывают напряжение в общество, – сказал президент.

Недавнее заявление о том, что правительство вновь задумывается о повышении налогов и введении прогрессивного налогообложения, Игорь Додон называет чрезвычайно опасным. Президент считает, что перед выдвижением таких идей их следует проанализировать и обсудить с социальными категориями, которых они коснутся.

– Для меня, но как я понимаю, и для ПСРМ, главной политической фракции в парламенте, это заявление стало неожиданностью. Я видел, что его немедленно раскритиковали некоторые эксперты. Это происходит, потому что появляются идеи, которые приходят на ум в одночасье, без какого-либо анализа серьезного влияния в том, что касается отрицательных последствий для граждан. В президентуре нам удалось создать очень сильное и профессиональное ядро ​​в экономической и социальной областях, мы можем оказать необходимую поддержку и экспертизу коллегам из правительства. В скором времени я предложу комплексный подход того, как мы видим устойчивое экономическое развитие и создание реальных предпосылок для улучшения качества жизни и создания рабочих мест в Республике Молдова, – добавил он.