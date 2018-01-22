Додон: Если Запад будет продолжать поддерживать режим, число сторонников евразийского вектора вырастет до 80%

В интервью телеканалу “НТВ” президент Молдовы Игорь Додон назвал закономерным тот факт, что европейская интеграция нашей республики потерпела фиаско, и подчеркнул, что в этом виноваты не только так называемые проевропейские правители Молдовы, но и те, кто им покровительствовал.

– Эти ребята (власти Молдовы – прим.ред.) повесили себе значки с европейским флагом, а коррупция и нищета выросли. Народ это понимает. Именно поэтому народ разочаровался в Европе и хочет быть ближе к РФ, – отметил он.

Глава государства считает, что ситуация в этом отношении начала меняться, и что терпение Запада, раньше руководствовавшегося принципом “Сукин сын, но наш”, – заканчивается.

– Если они так будут продолжать, доверие к российскому вектору и России будет не 60% ,а 80% через несколько лет, – добавил президент.

Игорь Додон не сомневается в восстановлении сотрудничества между Молдовой и Россией, но, по его словам, двигаться в этом направлении нужно как можно быстрее, не теряя время.

– А отправная точка для этого – это конец этого года и парламентские выборы, – подытожил он.